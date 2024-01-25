Назван топ-100 отелей, которые выбирают россияне

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» составили рейтинг из 100 отелей «ОтельYear2023», в которых чаще всего останавливались россияне в 2023 году. В перечень вошли по 10 объектов размещения в 10 регионах России.

Список сформировали на основании только подтвержденных и оплаченных заказов без отмен в период с 1 января по 31 декабря прошлого года. В топ-10 регионов попали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Калининградская, Ярославская и Свердловская области.

При этом 36 процентов отелей, которые были включены в список, относятся к категории «3 звезды», остальные — от гостиниц без звезд до пятизвездочных. Всех участников «ОтельYear 2023» наградят призовыми статуэтками, табличками для зоны ресепшен и наклейками, которые можно разместить на двери.

Москва и Московская область попали в десятку самых востребованных внутренних направлений в период летних отпусков этого года, россияне еще в октябре 2023 года начали бронировать отели в среднем на четыре дня раньше.