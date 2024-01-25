Раскрыты самые популярные у россиян города для путешествий в январе
Турэксперты выяснили, какие маршруты для путешествий выбирают россияне в конце января 2024-го. Результаты раскрыл сервис tutu.
«Среди самых популярных городов – традиционно Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также Екатеринбург и Минеральные Воды», – передает РИА Новости.
Специалисты сервиса исследовали информацию о бронированиях авиабилетов и узнали, что большая часть вылетов на период с 9 января до 1 февраля запланирована по России. 80 % всех направлений – города РФ.
Востребованы билеты в Новосибирск, Калининград, Мурманск, Красноярск и Иркутск. Среди зарубежных городов лидерами стали Ереван и Ташкент, а также Баку, Минск и Душанбе.
На поездах россияне чаще всего путешествуют в Москву и Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону.
Среди иностранных направлений в топе – Минск, Брест, Гомель и Орша.
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