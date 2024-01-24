В Балтийске выделили места для глэмпингов, чтобы привлечь в округ туристов

«Согласовал перечень мест и схем размещения туристическо-рекреационных нестационарных комплексов на территории нашего округа. Дал поручение подготовить документы для проведения электронного аукциона. В середине февраля 4 земельных участка в районе улиц Рыбачьей и Калининградского шоссе на 10 км будут выставлены для заключения договора на размещение. Считаю, размещение глэмпингов позволит качественно развивать туризм в Балтийском округе и подарит отдыхающим положительные впечатления от отдыха на нашем побережье», — написал Мельников.

Глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Впервые понятие появилось в Великобритании в 2005 году в результате словослияния слов «гламурный» и «кемпинг». Первый глэмпинг в России открылся в 2016 на берегу Оки. В 2019-м в стране их было 60 шт., в 2020 — 120 шт., в 2021 году — уже 178. По данным АТОР в 2022 году в России насчитывалось уже около 400 глэмпингов.