Регистрация туристов в глэмпингах станет обязательной

Туристов, отдыхающих в глэмпингах и кемпингах и других некапитальных средствах размещения, не имеющих адреса, будут обязательно ставить на регистрационный учет. Соответствующий пункт предусмотрен в плане мероприятий по «трансформации делового климата» в туризме. В мае должен выйти правительственный акт, а в июне ожидается документ МВД, регулирующий эту процедуру.

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«Миграционный учет граждан необходим для безопасности самого объекта размещения, его постояльцев, а также и в более широком смысле – для страны в целом, особенно в условиях проводимой СВО», – уверена Марина Ненарокова, руководитель консалтинговой компании «Природный кодекс», замруководителя комитета по туризму «Опоры России».

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На самом деле требование регистрации гостей кемпингов и других некапитальных средств проживания существует давно. Оно установлено приказом МВД № 435 от 09.07.2018 года. Для передачи сведений собственники объектов должны заключить соглашение об информационном взаимодействии с территориальным органом МВД. Впрочем, санкций не было предусмотрено, и многие предприниматели не выполняли это требование, зачастую по причине технических сложностей. Теперь регистрация станет обязательной, и владельцы глэмпингов «без адреса» будут нести за нее ответственность.

Пока неясно, какие санкции будут грозить тем, кто не выполнит требований. Можно провести параллель с отелями. В случае отсутствия уведомления о постановке на учет гостиницу штрафуют на 400–500 тыс. руб. за каждого иностранного туриста и на 250–750 тыс. руб. за каждого гражданина РФ.

«Для некапитальных объектов такие суммы неподъемны, – считает эксперт. – Было бы правильнее установить снижение ответственности и градацию. Например, в случае первичного нарушения – небольшой штраф, если требования нарушены повторно – взыскивать в большем размере».

Что касается технической и финансовой стороны вопроса. Собственнику кемпинга придется провести интернет, установить специальное программное обеспечение. К этим расходам добавятся и косвенные, ведь на сотрудников придется возложить дополнительные обязанности по заполнению форм. Но в любом случае, по мнению специалистов, в целом эти затраты незначительны для предпринимателя, к тому же он сможет включить их в операционные издержки.

И об адресах, которых у глэмпингов обычно нет.

«Эту тему “Опора России” уже обозначала для МВД, и там ответили, что проблемы не видят, – отмечает Марина Ненарокова. – При регистрации гостя в поле “Адрес” придется указывать кадастровый номер и словесное описание объекта. Но поскольку текст может оказаться длинным и не уместиться, вопрос пока обсуждается».