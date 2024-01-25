Как пережить арктические морозы. Советы студентов из жарких стран

Все больше иностранных студентов приезжает в Якутск, чтобы учиться в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ). Их не страшит незнакомая страна и даже то, что столица Якутии построена на вечной мерзлоте и известна как одно из самых холодных мест в мире, где зима длится почти полгода, а температура воздуха может опускаться ниже минус 60 градусов.

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Поговорили с иностранными студентами о том, как они живут, учатся и работают в городе морозов и туманов

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Из Египта — в минус 40

Пять лет назад Шади Эламрусси из Египта приехал в Якутск, чтобы выучиться на врача. Он вспоминает, как трудно было сделать первый шаг из самолета и выйти в густой белый туман, окутавший аэропорт. Говорит, что самой тяжелой стала первая неделя. Правда, большей проблемой, чем морозы, оказался языковой барьер: египтянин приехал на англоязычную программу без предварительной подготовки, и ему было трудно без знания русского языка.

"Доходило до смешного: однажды на вахте вместо "подушки" попросил "бабушку", чем напугал сотрудницу общежития", — смеется Шади.

Студент стал работать поваром в небольшом баре, чтобы улучшить свой русский язык. Сочетать работу и учебу было трудно. Но со временем ему удалось найти работу преподавателя английского языка с удобным графиком.

"Конечно, тяжелее всего привыкнуть к морозам ребятам из южных стран. Хочется изучать язык, город и культуру, но при этом важно помнить о своей безопасности и стараться не гулять долго в сильные морозы", — говорит он.

Шади советует студентам-первокурсникам из стран с тропическим климатом не работать в первый год учебы: важно дать организму адаптироваться. А еще нужно пройти медосмотр, наблюдать за здоровьем и купить теплую одежду: плотный пуховик, свитер, ватные штаны.

"В минус 40–50 градусов в Якутске мерзнет только то, что открыто, — лицо, руки, если без рукавиц, ноги, если долго стоять. Кроме головных уборов, многие местные жители закрывают лицо — иначе не избежать заледеневших ресниц", — добавляет собеседник.

Мнение студента разделяют и ученые-медики. Завкафедрой нормальной и патологической физиологии Мединститута СВФУ Наталья Борисова отмечает, что студенты-иностранцы в первый год учебы проходят одновременно социальную и биологическую адаптацию. В институте выбрали группу студентов из Египта, Китая, Пакистана и Афганистана, чтобы изучать, как экстремально низкие температуры влияют на здоровье иностранцев, прибывших в Якутию. Ученые наблюдают за ними в самую острую фазу адаптации — первые пару месяцев после приезда. Исследования будут проводить несколько лет.

"Адаптивные реакции в организме сложились в ходе эволюционного развития. У одних они протекают без срывов, так как организм обладает огромными компенсаторно-приспособительными механизмами, у других могут наблюдаться срывы этих механизмов. Наша задача — определить первые признаки этого срыва, как, почему и в каких случаях могут они происходить. Если организм здоров изначально — переезд в иные климатические условия, в том числе с холодным климатом, не может принести прямую угрозу для жизни", — подчеркивает Борисова.

На Крещение — в купель

Шади нравится путешествовать по Якутии. Больше всего ему запомнился тур на собачьих упряжках по окрестностям Якутска.

"В турфирме выдали шубу из волчьей шерсти, меховую шапку, штаны-ватники, и мне не было холодно. Это традиционная одежда, в городе так никто не одевается", — объясняет он.

Как волонтер-медик Шади ездил в Мегино-Кангаласский район в центральной части Якутии, где вместе с другими активистами учил детей оказывать первую помощь, а также брал у населения бесплатные анализы на ВИЧ. Кроме этого, он руководит студенческим клубом иностранных студентов NEFU International. Клуб проводит зимние и летние выезды на природу, выставки и ярмарки. Все это помогает студентам адаптироваться к учебе и жизни вдали от родины.

Египтянин не жалеет, что выбрал Якутск. Здесь у него появилось много друзей, интересная учеба и работа. Он даже начал изучать якутский язык. Признается, что к морозам привык и теперь ему уже не страшны 40-градусные холода. На Крещение он даже окунался в купель.

"Было совсем не холодно", — улыбается Эламрусси.

Молодой человек планирует остаться в Якутске после окончания ординатуры и работать врачом. Со специализацией еще не определился, мечтает стать кардиохирургом или офтальмологом и продолжает учить русский язык. Еще он хочет показать Якутию отцу, который работает в Александрии врачом-травматологом.

"Местные очень удивляются"

Н’ватанго Конде из Гвинейской Республики учится на четвертом курсе автодорожного факультета СВФУ. Туда он поступил после года учебы на подготовительном отделении федерального университета. На учебу в далекую Якутию молодой человек приехал благодаря межправительственному соглашению о подготовке кадров между Российской Федерацией и Республикой Гвинея.

"Мне показали список университетов. Среди них выбрал Северо-Восточный федеральный университет в Якутске — самом холодном городе в мире", — вспоминает Н’ватанго.

Приехав в Якутию в октябре 2019 года, он впервые увидел снег.

"Было минус 10 градусов. В первую зиму было сложно: у меня были только тонкая куртка и кроссовки. В декабре пришлось покупать зимнюю одежду и обувь, подходящую для якутской зимы. В каком-то смысле мне повезло — начался коронавирус, и мы перешли на дистанционное обучение, поэтому в 50-градусные морозы я сидел на изоляции в общежитии. С другой стороны, было сложно из-за изоляции и страха заболеть коронавирусом, не хватало общения и даже были мысли уехать домой. Но потом постепенно ограничения снимались, и я начал привыкать к городу и учебе", — добавляет он.

Во вторую зиму Н’ватанго уже лучше знал русский язык и сам город. В экстремальные морозы он ориентировался по приложению для отслеживания автобусных маршрутов.

"Выходил только тогда, когда автобус подходил к остановке", — говорит он.

Будущий инженер-дорожник из Западной Африки — единственный представитель своей страны в Якутии. За все время учебы он не ездил на родину — дорого. Зато в Якутске молодой человек не только учится, но и преподает детям французский язык в Международной арктической школе.

Признается, что есть взаимовыручка в кругу студентов из Африки.

"Вместе встречаем Новый год, помогаем друг другу. В Якутске учатся ребята из Камеруна, Конго, Сомали, Мозамбика, Зимбабве, Уганды, Замбии и других стран Африки", — рассказывает он.

Н’ватанго в Якутске не хватает привычных фруктов и овощей.

"Во-первых, все стоит очень дорого. Например, я был в шоке от цен на бананы, манго, ананасы. У нас же их можно брать бесплатно. Авокадо очень дорого стоит. Во-вторых, не все можно купить. И каждый раз, когда я бываю в Москве, иду на африканский рынок в Теплом Стане и покупаю гомбо (однолетнее травянистое растение, овощная культура — прим. ТАСС), бананы для жарки, семена фонио (африканское зерно, которое особенно богато кальцием — прим. ТАСС), арахисовую пасту", — говорит Н’ватанго.

Каждое лето он ездит на производственную практику. Один раз поехал с группой на два месяца в отдаленный Оймяконский район на востоке Якутии.

"Местные жители очень удивлялись — наверное, они впервые видели темнокожего человека. Было много комаров, но мне понравилось", — вспоминает студент.

В городе северного сияния

Аспирантка СВФУ из Китая Чжан Сяохун родилась и выросла в Харбине — самой северной провинции страны.

"Сейчас, когда в Якутии 40-градусные морозы, в моем родном городе — минус 13. В Китае мы зимой часто ходим без шапки — в Якутске это невозможно", — рассказывает она.

Сяохун приехала в Якутию в 2017 году. Год изучала русский язык, а затем поступила в аспирантуру.

"Было, конечно, сложно. Я плохо знала русский — в магазинах пользовалась переводчиком Google. Но позднее адаптировалась и, помимо учебы в аспирантуре, работала в департаменте международных связей СВФУ, преподавала китайский язык в Институте зарубежной филологии и регионоведения. Я благодарна всем своим коллегам и наставникам за поддержку, особенно заведующей лабораторией по изучению экологического состояния Арктики Людмиле Пестряковой. Если бы не коллеги и их терпение, я бы не преодолела языковой барьер", — рассказывает аспирантка.

Китаянка выбрала Якутск из-за своей специализации в гидрологии и мерзлоте.

"Якутск — один из мировых центров изучения мерзлоты. В Китае преимущественно сезонная мерзлота, а этот город стоит на вечной мерзлоте", — поясняет она.

Сейчас девушка завершает работу над диссертацией по дендрохронологии — научной дисциплине о методах датирования событий, природных явлений, основанной на исследовании годичных колец древесины. В среднем и нижнем течении реки Лены она собрала свыше 400 образцов деревьев.

Иностранным студентам Сяохун советует покупать одежду в Якутске.

"Например, в Китае сложно найти вещи для 50-градусных морозов. В первую очередь нужен хороший пуховик с теплым капюшоном с меховой опушкой. К сожалению, не могла позволить себе купить унты (национальную обувь народов Севера из оленьих шкур — прим. ТАСС), которые стоят более 20 тыс. рублей. В морозы обязательно надеваем шарф и снуд, иначе лицо будет обморожено. Закрываем лицо до самых глаз", — говорит аспирантка.

"Якутск — поистине хороший город, но нужно быть морально готовым перед приездом сюда: зима длится почти полгода, и из-за этого время для активностей и возможность выйти на улицу сокращается. Но это не значит, что нужно отказываться от приезда в Якутск. Сейчас я уже не боюсь морозов и, кроме работы и учебы, занимаюсь бегом в крытом манеже", — рассказывает она.

Самую холодную для себя температуру Сяохун зафиксировала в январе прошлого года — 54 градуса мороза:

"Для меня большой разницы нет между минус 48, 49, 53 и 54 градуса — ощущения почти одинаковые, просто надо одеваться теплее".