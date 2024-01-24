В России назвали главные регионы для занятий зимними видами спорта
Аналитики сервиса путешествий Туту.ру составили рейтинг регионов России для занятий зимними видами спорта. Туда вошли восемь отечественных субъектов Федерации, сообщает RT.
По результатам исследования, список возглавляют три кубанских зимних курорта, которые находятся в сочинском поселке Красная Поляна, в предгорьях Главного Кавказского хребта.
"Путешественники со всей страны приезжают туда, чтобы покататься на лыжах и сноуборде. Плюсы Поляны - инфраструктура и прекрасные тренеры для новичков, минусы - большое количество туристов, - отмечают эксперты. - Там интересно не только спортсменам: путешественники и катаются на лыжах, и посещают этнопарк "Моя Россия", и гладят альпака, и ходят в баню".
А в Мурманской области, в Хибинах, находится горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", который "больше подходит опытным спортсменам, чем начинающим". А в хаски-парке "Ловозеро" также можно научиться управлять упряжкой.
В Кемеровской области находится популярный горнолыжный курорт Шерегеш.
"Всего трасс 11: из них самых простых, "зеленых", две, а "черных" - четыре. Помимо катания, путешественники могут отправиться в горный поход на снегоступах - на курорте 18 маршрутов", - добавили аналитики.
В Карачаево-Черкесии работают сразу два зимних курорта: Домбай и Архыз.
"В Домбай приезжает много профессиональных горнолыжников и сноубордистов. Есть и возможности для хели-ски -этот вид катания подразумевает, что лыжников к началу спуска забрасывают на вертолете, а ехать нужно по нетронутым склонам. Курорт Архыз - ничуть не хуже. Опытные лыжники и сноубордисты могут там не только кататься, но и отправиться в "ски-тур", - рассказали представители сервиса.
Специалисты также советуют туристам посетить расположенную рядом Кабардино-Балкарию - еще одну республику Северного Кавказа.
"Зимними видами спорта занимаются и в Приэльбрусье, на курортах Азау и Чегет. В Азау будет интересно и новичкам, и опытным "катальщикам". А вот в Чегет стоит ехать тем, кто уже уверенно стоит на лыжах или доске: сложные трассы этого курорта любят российские экстремалы", - отметили эксперты.
А вот в Красноярском крае свой отдых они советуют начать с всесезонного курорта "Бобровый лог": здесь имеется 15 обычных трасс и две учебные, родельбан. В областном центре и его окрестностях имеется также несколько живописных маршрутов.
По словам аналитиков, есть чем заняться зимой и на Алтае:
"Например, встать на лыжи на курорте Манжерок. Курорт небольшой, зато неплохо оборудован, а до других интересных мест региона удобно добираться по Чуйскому тракту".
В соседнем Алтайском крае гости катаются на курорте Белокуриха, несложные трассы которого понравятся новичкам. Кроме того, здесь имеются несколько санаториев.