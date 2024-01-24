В России назвали главные регионы для занятий зимними видами спорта

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру составили рейтинг регионов России для занятий зимними видами спорта. Туда вошли восемь отечественных субъектов Федерации, сообщает RT.

© Российская Газета

По результатам исследования, список возглавляют три кубанских зимних курорта, которые находятся в сочинском поселке Красная Поляна, в предгорьях Главного Кавказского хребта.

Видео дня

"Путешественники со всей страны приезжают туда, чтобы покататься на лыжах и сноуборде. Плюсы Поляны - инфраструктура и прекрасные тренеры для новичков, минусы - большое количество туристов, - отмечают эксперты. - Там интересно не только спортсменам: путешественники и катаются на лыжах, и посещают этнопарк "Моя Россия", и гладят альпака, и ходят в баню".

А в Мурманской области, в Хибинах, находится горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", который "больше подходит опытным спортсменам, чем начинающим". А в хаски-парке "Ловозеро" также можно научиться управлять упряжкой.

В Кемеровской области находится популярный горнолыжный курорт Шерегеш.

"Всего трасс 11: из них самых простых, "зеленых", две, а "черных" - четыре. Помимо катания, путешественники могут отправиться в горный поход на снегоступах - на курорте 18 маршрутов", - добавили аналитики.

В Карачаево-Черкесии работают сразу два зимних курорта: Домбай и Архыз.

"В Домбай приезжает много профессиональных горнолыжников и сноубордистов. Есть и возможности для хели-ски -этот вид катания подразумевает, что лыжников к началу спуска забрасывают на вертолете, а ехать нужно по нетронутым склонам. Курорт Архыз - ничуть не хуже. Опытные лыжники и сноубордисты могут там не только кататься, но и отправиться в "ски-тур", - рассказали представители сервиса.

Специалисты также советуют туристам посетить расположенную рядом Кабардино-Балкарию - еще одну республику Северного Кавказа.

"Зимними видами спорта занимаются и в Приэльбрусье, на курортах Азау и Чегет. В Азау будет интересно и новичкам, и опытным "катальщикам". А вот в Чегет стоит ехать тем, кто уже уверенно стоит на лыжах или доске: сложные трассы этого курорта любят российские экстремалы", - отметили эксперты.

А вот в Красноярском крае свой отдых они советуют начать с всесезонного курорта "Бобровый лог": здесь имеется 15 обычных трасс и две учебные, родельбан. В областном центре и его окрестностях имеется также несколько живописных маршрутов.

По словам аналитиков, есть чем заняться зимой и на Алтае:

"Например, встать на лыжи на курорте Манжерок. Курорт небольшой, зато неплохо оборудован, а до других интересных мест региона удобно добираться по Чуйскому тракту".