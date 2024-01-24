Джакузи на дереве и баня в машине: 6 мест, где можно искупаться под открытым небом в России зимой

Крещенские купания уже позади. А те, кому показалось мало, продолжают окунаться в проруби и гордо носить звание моржей. Ну а для тех, кто не любит экстрим, мы подобрали необычные варианты, чтобы в воде было тепло, а над водой пусть хозяйничает зима.

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Тульская область: джакузи в «гнезде»

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Наверно, каждый в детстве мечтал о домике на дереве. Но джакузи там вряд ли кто-то мог себе представить. А у создателей отеля «Лапочкино гнездо» фантазии на это хватило. В комплексе, расположенном в роще у озера, три комфортабельных дома, опирающихся на стволы мощных полувековых берез. В ветреную снежную погоду, сидя у разгоряченного камина или расслабляясь в мини-бассейне с гидромассажем на террасе, можно почувствовать, как качаются деревья.

Калининградская область, поселок Янтарный: купели у моря

Пятьдесят оттенков сурового Балтийского моря, почти белый песок и золотистого цвета трава — именно такая палитра предстает перед глазами гостей Nordic SPA зимой. Комплекс построен на песчаной дюне: здесь все пропитано скандинавской эстетикой. Так, например, прямо на берегу установлены чаши-купели с горячей водой. Впрочем, любоваться нордическими пейзажами можно и из сауны, особенностью которой являются панорамные окна.

Камчатка: как на вулкане

На Камчатке более 150 крупных горячих источников — спасибо многочисленным вулканам, благодаря которым и появляются термальные ключи. Одним из самых культовых оздоровительных курортов является SPA-комплекс «Лагуна», раскинувшийся на берегу горного озера Микижа в окружении лесов. Визитной карточкой отеля является самый большой в регионе открытый бассейн с геотермальной водой, температура которой колеблется в районе 40 градусов. А на горизонте тихо дремлют вулканы…

Байкал: баня на льду

Искупаться в самой чистой пресной воде на планете — от такой возможности многие путешественники не могут отказаться, даже если на улице минус 30. На Байкале есть все условия: так, на берегах острова Ольхон построено несколько бань, а рядом выдалбливаются проруби. Но, кажется, наиболее экзотичный вариант — это баня на колесах: например, парилка на базе раритетного ЗИЛ-157, которую можно установить прямо на льду. Бочка с горячей водой под открытым небом и, опять же, прорубь прилагается.

Пятигорск: «Бесстыжие ванны»

До 1914 года мужчины и женщины купались в этих теплых минеральных бассейнах вместе нагишом. Отсюда и название. Но потом власти решили сказать сраму нет и построили лечебницу с раздельными ваннами. Сейчас каскад водоемов на склоне горы Машук, откуда открывается совершенно фантастический вид на город, манит всех любителей сделать томное фото для соцсетей. Жаль, всю романтику убивают толпы туристов и запах тухлых яиц: ну мы же на лечебных сероводородных источниках как-никак!

Москва: в клубах пара