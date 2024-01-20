Red Wings c 21 февраля запустит рейсы между Екатеринбургом и Архангельском

«Продолжаем работу по расширению маршрутной сети полетов из международного аэропорта Архангельск. С 21 февраля запускаем рейс в Екатеринбург. Полетная программа предусмотрена до конца года, рейсы будут выполняться по средам, билеты уже в продаже», — написал он в своем телеграм-канале.