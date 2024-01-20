Red Wings c 21 февраля запустит рейсы между Екатеринбургом и Архангельском
Аэропорт "Кольцово" Фото аэропорта "Кольцово" Прямой авиарейс из Екатеринбурга в Архангельск будет запущен 21 февраля, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Red Wings.
«Продолжаем работу по расширению маршрутной сети полетов из международного аэропорта Архангельск. С 21 февраля запускаем рейс в Екатеринбург. Полетная программа предусмотрена до конца года, рейсы будут выполняться по средам, билеты уже в продаже», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее о запуске этого рейса в феврале сообщала пресс-служба авиакомпании Red Wings. Рейс является субсидируемым.
«Помимо этого, как я уже говорил, прорабатываем вопрос по вылетам в Минеральные Воды, Нижний Новгород и Минск», — также написал Цыбульский.
Ранее «Рамблер» писал о том, сколько раз пассажиры РЖД заказывали кофе и чай.