Россия планирует расширить список стран, для которых доступна электронная виза

Россия к декабрю 2024 года планирует расширить список стран, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ об утверждении плана мероприятий по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

© Unsplash

"Ожидаемый результат - расширен перечень государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы", - говорится в документе. Срок реализации этого мероприятия указан 10 декабря 2024 года, ответственные исполнители - МИД РФ, МВД РФ, Минэкономразвития и ФСБ России.

К тому же сроку ответственными ведомствами планируется подготовить предложения по расширению перечня виз, выдаваемых в электронной форме.

Согласно плану, к 10 декабря 2025 года Россия также планирует расширить перечень государств, граждане которых имеют право въезда в страну без получения визы, в том числе с туристическими целями.