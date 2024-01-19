Стало известно, сколько раз пассажиры РЖД заказывали кофе и чай
По прошествии 2023 года в РЖД подсчитали, сколько раз пассажиры заказывали чай и кофе, сообщает АТОР.
Во внимание брали путешественников, которые ездили в поездах дальнего следования. Статистика показала следующее: чай был заказан 7,6 млн раз (на 15% больше, чем в 2022 году).
А кофе пользовался куда большей популярностью, его заказывали 7,8 млн раз (на 12% больше, чем в 2022 году). Растворимый кофе пили 4,9 млн раз, а свежесваренный - 2,9 млн раз.
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