Стало известно, сколько раз пассажиры РЖД заказывали кофе и чай

По прошествии 2023 года в РЖД подсчитали, сколько раз пассажиры заказывали чай и кофе, сообщает АТОР.

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Во внимание брали путешественников, которые ездили в поездах дальнего следования. Статистика показала следующее: чай был заказан 7,6 млн раз (на 15% больше, чем в 2022 году).

А кофе пользовался куда большей популярностью, его заказывали 7,8 млн раз (на 12% больше, чем в 2022 году). Растворимый кофе пили 4,9 млн раз, а свежесваренный - 2,9 млн раз.