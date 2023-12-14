Стало известно, какую еду россияне предпочитают брать в поезд

В опросе было задействовано 1505 респондентов, половина из которых отдает предпочтение бутербродам и сэндвичам при поездке на поезде, сообщает «РИА Новости».

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49% путешественников берут с собой фрукты, а 45% – выпечку. Сладости и яйца пользуются популярностью у 43% пассажиров. Лапшу или пюре быстрого приготовления предпочитает 38%, а курицу 37%.