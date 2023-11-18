Почему надо обязательно мыть чемодан после поездки

Пока мы ждем свой рейс в кафе аэропорта, запасаясь закусками и заряжая телефон, наши чемоданы уже переживают свое собственное нелегкое путешествие — от стойки регистрации до багажного отсека самолета. И это еще не все: после его ждут грязные городские улицы, камера хранения, багажник такси, отель.

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Единственная вещь, о которой только может мечтать ваш чемодан после пережитого, — это точно хорошая чистка. Рассказываем, зачем это нужно, в материале "Рамблера".

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Согласно исследованию, проведенному Ноттингемским университетом и Финским национальным институтом здравоохранения и социального обеспечения, респираторные вирусы были обнаружены почти на 10% всех обработанных поверхностей в аэропортах, к которым большинство путешественников прикасаются голыми руками.

На них нашли следы риновирусной инфекции, острого респираторного заболевания, поражающего слизистую оболочку носа, и частицы вируса гриппа А. Не тот сувенир, который хотелось бы привезти домой из отпуска. И можно только представить, с какой грязью сталкивается наш багаж в грузовом отсеке.

И в то время как внутри чемодан может быть в полной безопасности, снаружи он может переносить опасные бактерии. Чтобы они не попали в ваш дом, нужно тщательно мыть багаж после каждой поездки.

Как правильно помыть чемодан?

Для начала, чтобы быстро почистить чемодан, протрите его антибактериальной салфеткой. Обратите особое внимание на ручки и на дно, а также на колеса, которые находились в более тесном контакте с полом. Обязательно держите чемодан подальше от кровати или дивана, пока полностью не очистите его.

Опустошите свой чемодан и бросьте всю свою одежду в стирку. Это поможет предотвратить проникновение клопов, путешествующих автостопом, в ваш дом. Затем используйте пылесос, чтобы избавиться от остатков пыли и крошек, возьмите влажную тряпку с мягким моющим средством и хорошенько протрите внутреннюю поверхность. Чтобы предотвратить появление плесени и затхлого запаха, дайте чемодану высохнуть на улице или в хорошо проветриваемом помещении, например, на балконе или в гараже.