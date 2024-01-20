Специальный подарок для Татьян подготовили в московской усадьбе Деда Мороза

В четверг, 25 января, все обладательницы этого имени вне зависимости от возраста смогут бесплатно посетить интерактивную экскурсию в московской усадьбе Деда Мороза. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба усадьбы.

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«Такой подарок московская усадьба Деда Мороза впервые делает для именинниц в честь Татьяниного дня и подарит незабываемое путешествие в волшебный мир сказок и волшебства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для всех участниц акции свои двери распахнут сразу три сказочных терема – «Терем Творчества», «Терем Снегурочки» и «Терем Деда Мороза».

Гостей ждет квест, множество заданий и головоломок, фантастические артефакты. И конечно же встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой. Здесь же посетители смогут увидеть уникальную коллекцию миниатюр зимнего волшебника «Елка десятилетия», заглянуть в прошлое и узнать, как выглядела елка в середине XIX столетия, чем украшали дерево в дореволюционной России и какие традиции сохранились до наших времен.

Кроме того, все желающие смогут отправиться в «Путешествие по сказочной тропе». Здесь гости смогут отправится с Золушкой на бал, посидеть в кресле волшебника из Изумрудного города, познакомится сразу с 12 месяцами и сделать фотографии на память. И взрослые, и дети смогут загадать желание, повязав пеструю ленточку в «Тереме желаний».

Чтобы попасть на экскурсию, в кассе Татьянам нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Акция продлится в течение всего дня 25 января – с 9:00 до 20:00.