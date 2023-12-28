Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

Россиянин побывал в Сочи и пожаловался на завышенные цены на горнолыжном курорте. Своим мнением он поделился с изданием «Тинькофф Журнал».

«Красная Поляна сильно уступает Альпам, но цены как в Куршевеле, особенно на ски-пасс», — такой фразой описал путешественник впечатления от поездки.

Автор отзыва также отметил, что погода в Сочи непредсказуемая, а зимой могут идти дожди.

«В 2023 году нормально кататься можно было только в середине февраля, — рассказал он. — До — вообще без снега, после — все таяло».

Другая любительница горнолыжного отдыха выразила мнение, что сочинские курорты «неадекватны» по ценам и количеству трасс для катания.

«Вдобавок у нас практически нет нормального недорого жилья с удобным расположением», — возмутилась россиянка.

Она заключила, что туристы едут кататься на лыжах в Красную Поляну, потому что им некуда деваться.