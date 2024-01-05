Замерзшие туалеты и холод: поезда не выдержали столичных морозов

Сильные морозы в столичном регионе и Петербурге сделали дискомфортными поездки многих туристов в поездах. На проблемы, обнаруженные в пути, пассажиры массово жалуются в соцсетях РЖД.

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«Сели вечером в поезд 042 Москва – Новгород. Отличный вагон! Туалеты не работают, температура 15 градусов, дверь в соседний вагон ломом ломают, чтобы мы хоть куда-то ходили в туалет. Там хотя бы один на два вагона работает», – описывает сит

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«Мы в этом же составе едем. У нас пассажиры в верхней одежде и шапках. Вызывали начальника поезда – он не смог адекватно отвечать на вопросы, только повышал голос на пассажиров», – подтверждают проблемы другие люди.

«Нам проводник в поезде № 161 Санкт-Петербург – Москва сказала, что эти вагоны рассчитаны на погоду максимум -10. Вы людей или скот везете? Люди с детьми едут, в туалет ходили через 2–3 вагона».

Там, где нет проблем с отоплением, другая беда, доставляющая дискомфорт: «Поезд 91/92 Петрозаводск – Москва. Окно все во льду, и с него течет конденсат. Подушка мокрая. Вода всю ночь капала на стол и на лицо. Не поездка, а сплошное удовольствие», – возмущаются отдыхающие.

Пассажиры утверждают, что проводники не могут справиться с проблемами. Туристы винят в бедах ещё и сокращение, после которого на каждого сотрудника по два вагона. «Проводникам надо в такую погоду работать и ночью тоже, а не спать. Проливать туалеты и раковины кипятком и желательно раствором соли. То, что по одному работают, это ваша вина, а не их. Но пассажир не должен из-за этого страдать».