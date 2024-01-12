Места съемок культовых фильмов в Петербурге

Санкт-Петербург богат не только памятниками архитектуры. В этом городе сняли множество фильмов, которые сегодня любимы зрителями.

© Кадр из фильма «Брат», 1997.

О том, в каких местах города на Неве снимали популярные фильмы, читайте в нашем материале.

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«Ирония судьбы, Или С легким паром!»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, Или С легким паром!», 1975.

Львиную долю «Иронии судьбы» Эльдар Рязанов снимал в Москве. Петербургу досталось всего несколько эпизодов, а снимали их в основном ночью, чтобы избежать толп туристов. Бывало, что определенные места в картине «сыграли» другие локации северной столицы. Так, например, было с Московским вокзалом.

Роль Московского вокзала в шедевре советского кинематографа исполнили железнодорожные кассы на набережной канала Грибоедова. Именно в этом месте Надя в исполнении Барбары Брыльской покупала билеты в Москву. На месте съемок по-прежнему может побывать буквально каждый.

Адрес: набережная канала Грибоедова, 26.

«Вам и не снилось»

Кадр из фильма «Вам и не снилось», 1980.

Фильм «А вам и не снилось» вышел в 1980 году и стал настоящим событием в сфере кино. Зрители тепло приняли историю о подростковой любви, против которой оказываются не в восторге родители ребят. Взрослых людей связывает тайна прошлого, до сих пор причиняя им боль.

Большинство сцен картины снимали в Москве. Однако ленинградский дом бабушки Ромы находится в северной столице. Именно туда, согласно сюжету, юноша переезжает из-за козней ревнивой матери. Если точнее, он расположен на улице Рубинштейна, одного из самых шумных мест современного Петербурга.

Адрес: улица Рубинштейна, дом 17.

«Интердевочка»

Кадр из фильма «Интердевочка», 1989.

Фильм «Интердевочка» вышел в 1989 году, наделав много шума. Старшее поколение советского общества холодно встретило историю о девушке, торгующей телом. Однако молодежи картина понравилась, потому как отличалась смелостью и не была похожа на все то, что снимали обычно в стране.

Действие фильма с Еленой Яковлевой в главной роли происходит в Ленинграде, Москве и Стокгольме. В гостинице «Прибалтийская» снимали сцены обслуживания героиней ее клиентов. Здание существует по сей день.

Адрес: улица Кораблестроителей, дом 14.

«Брат»

Кадр из фильма «Брат», 1997.

Картина Алексея Балабанова вышла в 1997 году, став хитом кинопроката. Многие россияне узнали в главном герое себя. Будучи такими же потерянными в непростые 90-е, они во многом понимали терзания персонажа. Кроме того, проект снимали в узнаваемых для многих россиян местах Санкт-Петербурга. Осенний город добавил киноленте неповторимую атмосферу. Благодаря этому история получилась по-настоящему проникновенной.

Большинство сцен «Брата» с Сергеем Бодровым сняли в городе на Неве. Съемки проходили в самых известных туристических точках культурной столицы. В их числе был и Медный всадник, прославляющий основателя города Петра I.

Адрес: Сенатская площадь.