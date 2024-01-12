Гуляем по Ессентукам: топ-5 знаменитых дач курортного города

В начале прошлого века в Ессентуках зажиточные курортники сооружали необычные дачи — кто-то ради стремления похвастаться достатком или его приумножить, а кто-то из-за нежелания даже в отпуске отказываться от роскоши.

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К удаче современной «водяной публики», многие из них можно и в наши дни увидеть во время прогулки по городу.

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Гнездо с рентгеном и шикарным видом

Дача полковника Зимина построена в 1909 году знаменитым архитектором Кавминвод Эммануилом Ходжаевым. Тут было все: ванна, электричество, телефон, а с плоской крыши открывался вид на Эльбрус, Бештау, Машук и Пятигорск. До 1917 года комнаты сдавались. Цены — от 30 до 200 рублей в месяц.

— После революции на фронтоне установили скульптуры трех орлов, и дача получила название «Орлиное гнездо», — рассказывает историк, старший научный сотрудник Ессентукского историко-краеведческого музея имени В.П. Шпаковского Ольга Чихун. — В 1927 году в здании разместился физиотерапевтический институт, оборудованный по последнему слову техники.

В разные годы здание входило в состав нескольких санаториев, в нем были рентгеновский кабинет, электролечебница, искусственные углекислые ванны, ингаляторий. В 1964 году сюда заехала курортная библиотека, а спустя еще почти полвека — Курортный совет.

С памятью о Булгакове

Дачу «Цветник» в 1910—1911 годах в стиле раннего неоклассицизма построила бывшая артистка Московской Императорской оперы, петербурженка Дарья Мирская. Название вилла, по одной из версий, получила благодаря обилию зелени и цветов. Дача была популярной среди приезжих. В 1912 году квартиру и кабинет для частной практики здесь снимал специалист по женским болезням Николай Покровский, брат матери писателя Михаила Булгакова.

— Николай Покровский был прообразом профессора Преображенского в романе «Собачье сердце», — рассказывает историк Ольга Чихун. — На даче жили и другие родственники писателя: сестры Вера, Надя и Варя и младший брат Николай. Вместе они ездили на прогулки в Кисловодск, где в Курзале слушали оркестр, «который больше и лучше киевского».

Судьба виллы после революции схожа с историями других дач Ессентуков: передача санаториям, перепланировки интерьеров и самих участков. Так, в 1963 году на месте цветников построили столовую. Сегодня дача сдается в аренду, но по-прежнему радует туристов и горожан своей красотой.

Одна из самых узнаваемых в Ессентуках

Министерский чиновник Адольф Кирш построил дачу в 1903 году. Самый известный гость популярных меблированных комнат — композитор Сергей Прокофьев. Музыкант останавливался тут с 1909 по 1918 годы восемь раз и называл это время самым «урожайным» в творчестве. Считается, что именно на даче Кирша Прокофьев завершил оперу «Война и мир» и написал кантату «Семеро их».

Здание, известное и как «Качельный Курган», построено на стыке эклектики и «нового стиля». По словам краеведов, черты обоих неразрывно переплелись: симметрия фасада и гротескная трактовка деталей декора из классического наследия, оформление центральной башенки над входом и эпиграфика, волнообразная лестница и растительные мотивы на козырьке.

В советские годы в здании располагалась детская музыкальная школа. Сейчас — кризисный центр для женщин «Дом для мамы».

Пристанище знаменитого хирурга

Еще одна приметная дача — «Замок». По словам краеведа Ольги Чихун, роскошное по тем временам здание построили в 1898 году для Алексея Лебедева, профессора Военно-Медицинской академии в Петербурге. Медик любил проводить лето в Ессентуках, где занимался частной практикой. Проект будущего дома Лебедев заказал Ходжаеву. С небольшой башни здания открывался вид на Эльбрус, но и сама дача радовала глаз стрельчатыми окнами и бойницами в стиле южнорусского модерна. В доме был лифт, на котором доставляли на этажи горячие блюда из кухни в подвале.

— Дачу еще называют «Домом Разумовского». Дело в том, что самым известным постояльцем был основоположник отечественной нейрохирургии, российский и советский хирург Василий Разумовский. Он проживал на втором этаже дачи несколько лет. О могиле ученого в Ессентуках любят напоминать экскурсоводы, — отмечает Ольга Чихун.

Спустя почти полвека после смерти Разумовского «Замок» расселили и установили на фасаде мемориальную табличку. Пустующее здание хорошо видно из окна прибывающего в Ессентуки поезда.

С тайником царского телохранителя

Бывшую дачу полковника Георгия Зарецкого, где он сдавал меблированные комнаты, в разное время занимали санаторий, госпиталь, даже родильный дом и казначейство. Прославилось же здание историей с тайником.