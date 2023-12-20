5 мест, где можно «поймать» северное сияние в России

Аврора, полярное сияние, пазори, танец небесного огня — как только не называют северное сияние. Увидеть это чудо природы, которое возникает в результате вспышек на солнце, стремятся многие, но не всем улыбается удача.

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Рассказываем, где в России больше шансов поймать его за хвост.

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Мурманская область

Одно из популярнейших направлений на сегодняшний день. В самом Мурманске сияние увидеть не получится: огни большого города «глушат» оптическое явление, нужно отъехать от населенного пункта километров на 60. Определенного view point, на котором собираются все «охотники», не существует: придется поколесить по окрестностям. Ну и быть готовым, что поездка окажется вхолостую. Куда больше шансов увидеть аврору в Териберке: в поселок, прославившийся после выхода фильма «Левиафан», едут не только за северным сиянием, но и вдохновиться видами побережья Баренцева моря.

Архангельская область

Сезон охоты за северным сиянием открывается здесь довольно рано — в сентябре, а в прошлом году первые всполохи жители увидели уже в середине августа. Мчаться далеко за город необязательно: аврора хорошо просматривается даже из спальных районов Архангельска. Однако профессиональные фотографы предпочитают все же снимать за его чертой: с берегов Северной Двины зеленые переливы на небосклоне выглядят особенно ярко. Не менее эффектно смотрится небесное свечение на фоне традиционных домов поморов в музее деревянного зодчества «Малые Корелы», который находится в 25 километрах от города.

Ямал

Возможность погостить в стойбище оленеводов посреди заснеженной тундры и переночевать в ненецком чуме не может не привлечь путешественников. Как и местная легенда о прекрасной дочери Хозяйки тундры, которую похитил Северный бог. Когда нарты старика увозили несчастную девушку ввысь, на прощанье она решила сделать людям подарок и сбросила с небес свой сверкающий, драгоценный пояс. До земли он не долетел и с тех пор висит на небосклоне: называют его северным сиянием. К слову, на Ямале аврора очень четкая, с переливами разных цветов. Ну а на пути к аэропорту, который находится в Салехарде, стоит заскочить в музей им. И. Шемановского: среди экспонатов — мамонтенок Люба, самая хорошо сохранившаяся мумия этих вымерших животных.

Якутия

Любителям экстрима (мы не про скорость) дорога в Якутию, где -50 на столбике термометра зимой считается чем-то обыденным. Увидеть танец небесного огня над столицей Республики Саха Якутском не удастся, поэтому лучше отправиться в село Оймякон. Так можно убить сразу двух зайцев: и стать свидетелем чуда природы, и побывать в самом холодном месте на Земле, где постоянно живут люди. Оймякон считается одним из Полюсов холода: в 1926 году там был установлен температурный рекорд -71,2 градуса!

Красноярский край