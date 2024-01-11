В Сочи мимоза зацвела на месяц раньше обычного
Мимоза зацвела в Сочи раньше срока благодаря относительно теплой осени. Об этом РИА Новости рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.
Она пояснила, что растения начинают цвести раньше, когда на курорте нет заморозков, характерных в том числе для осени. Как правило мимоза начинает цвести в феврале.
Вместе с тем Солтани отметила, что прогнозирующие минусовые температуры в Сочи могут остановить начавшееся цветение.
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