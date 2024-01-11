В Сочи мимоза зацвела на месяц раньше обычного

Мимоза зацвела в Сочи раньше срока благодаря относительно теплой осени. Об этом РИА Новости рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

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Она пояснила, что растения начинают цвести раньше, когда на курорте нет заморозков, характерных в том числе для осени. Как правило мимоза начинает цвести в феврале.

Вместе с тем Солтани отметила, что прогнозирующие минусовые температуры в Сочи могут остановить начавшееся цветение.

Рранее сообщалось, что очень редкая гигантская копьевидная лилия впервые за 318-летнюю историю расцвела в московском «Аптекарском огороде».