Туристка встретила Новый год в Сочи и назвала три причины испорченного праздника

Российская туристка приехала в Сочи, чтобы встретить Новый год, и пожаловалась на испорченный праздник. Своим мнением она поделилась с порталом Sochi1.ru.

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Путешественница Ольга назвала три причины, по которым отпуск на курорте не удался. Во-первых, ее разочаровали толпы туристов и огромные очереди в «Сочи Парке». По словам россиянки, людей было так много, что она не смогла расслышать куранты и речь президента, которая транслировалась в парке аттракционов.

Ольга также возмутилась повышению цен на праздники, поскольку подорожало все от авиабилетов до ски-пассов. Она добавила, что ради экономии была вынуждена отказаться от катания на горных лыжах.

Кроме того, туристке не повезло с погодой.

«Оказывается, тут утром может начаться дождь, а закончиться только на следующий день, — рассказала она. — Причем это такой поток воды, что по дорогам текут реки, сходят оползни». Россиянка отметила, что в плохую погоду сходить в Сочи некуда, поэтому она «гуляла по торговому центру и скучала».