Где россияне отдыхают после новогодних праздников, выяснили эксперты

Новогодние каникулы закончились, но желание путешествовать и насыщенно проводить время – нет. Аналитики сервиса бронирования отелей и гостиниц Ostrovok.ru рассказали "РИА Новости" о самых востребованных направлениях для путешествий в январе, в период после праздников.

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В пятерку лучших вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Мурманская область. В последнем случае особый интерес у туристов вызывает село Териберка, где можно полюбоваться захватывающим дух северным сиянием.

Чаще бронируют места временного размещения в Краснодаре, Екатеринбурге, Ярославле, Иркутск и Шерегеше, обратили внимание эксперты. Число заявок на проживание в указанных регионах увеличилось на 85%, 64%, 45%, 39% и 26% соответственно.