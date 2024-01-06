Храм Василия Блаженного в Москве: история, тайна названия, как посетить

Храм Василия Блаженного, или Покровский собор, — визитная карточка российской столицы, памятник русской архитектуры, который вошел в перечень наследия ЮНЕСКО. Это не только один из самых популярных туристических объектов, но и действующий православный храм: в нем регулярно проходят богослужения.

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История

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На месте, где сейчас стоит собор, изначально была церковь из дерева — Троицкая. Со времен Василия Третьего вокруг сооружения начали ставить церкви, которые знаменовали победы русичей над воинами крымского хана. После окончательного падения Золотой Орды Иван Четвертый приказал реконструировать комплекс в камне. По его приказу вокруг центрального храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы выросли еще семь церквей. Чтобы ансамбль смотрелся симметрично, появилась и восьмая церковь. Так были построены девять храмов и звонница — их соединили сводчатыми переходами.

Каждое строение получило свой купол с неповторимым рисунком и отделкой барабана. Строительство непревзойденного по размаху в те времена сооружения шло в течение шести лет — с 1555 по 1561 год. До самого 1600 года здание было высочайшим в Москве.

К 1722 году по мере разрастания храма комплекс насчитывал уже 18 церквей. Троицкий пожар в 1737 году почти полностью уничтожил строения. Возрождение комплекса случилось во времена правления Екатерины Второй: восстановительные работы завершили к 1786 году. С той поры храм незначительно менялся по мере реставрации, но саму концепцию, заложенную Иваном Васильевичем, можно наблюдать и по сей день.

Тайна названия

В 1552 году великий князь Московский и всея Руси захватил Казань. Это случилось прямо после праздника Покрова Святой Богородицы. Уверовав в то, что в этом ему помогла Богородица, государь воздвиг собор, который назвали Покровским. Тогда же в Москве жил юродивый Василий. Ему приписывали дар ясновидения и умение творить разные чудеса. Согласно преданию, он не носил одежду и всегда был обнажен, так как был далек от мирской жизни.

Глубоко религиозный царь Иван почитал чудотворца. Когда тот скончался, владыка повелел похоронить его у стен Покровского собора. Позднее на этом месте поставили небольшую церковь. В настоящее время там хранятся мощи святого. Название в честь Василия Блаженного прижилось среди жителей столицы, так как истории о творимых им чудесах распространялись и привлекали множество паломников.

Также в этой церкви хранятся мощи еще одного святого — Иоанна Московского. Блаженный носил вериги с медными крестами и железный колпак на голове. Благодаря головному убору он и получил прозвище Иоанн Большой Колпак. Церковь, построенная на месте могилы святого, назвали в его честь, она также находится в составе собора на Красной площади.

Сколько стоит билет в храм Василия Блаженного

Каждый иностранец узнает Москву, если показать ему изображение удивительного здания с пестрыми куполами. Храм, примечательный архитектурой, играющей яркими красками и уникальными формами, привлекает множество туристов. Вход в собор — платный. Купить билеты можно на официальном сайте. Билет для взрослых граждан РФ и стран ЕАЭС стоит 400 рублей, других государств — 800 рублей. Для отдельных категорий предусмотрены льготы. С полным списком также можно ознакомиться на странице комплекса в Сети. Для подтверждения права на билет со скидкой нужно предъявить документы. Также билет можно купить в кассах музея.

В соборе проходят экскурсии разной длительности, есть и такие, что длятся до пяти часов. Бесплатно посетить достопримечательность можно в «Ночь музеев», которая обычно проходит каждый год в мае.

Сюда, как и в большинство музеев, внутрь нельзя войти с рюкзаком или большой сумкой: придется сдать багаж в камеру хранения.

Режим работы храма Василия Блаженного в Москве

Покровский собор открыт с понедельника по воскресенье с 11:00 до 18:00, но иногда часы работы могут меняться, поэтому лучше всегда уточнять на официальных ресурсах комплекса. Кассы и музей прекращают принимать посетителей за 45 минут до конца рабочего дня.

Интересные факты

Кирпич, из которого построен комплекс, стоил очень дорого. Чтобы указать на дорогостоящий материал, на оштукатуренных стенах в некоторых местах прорисованы кирпичи;

На стенах и сводах церквей — растительный орнамент. Ни один из цветов в росписи не повторяется;

Легенда гласит, что после постройки храма Иван Грозный приказал лишить зрения зодчих, строивших здания. Он не хотел, чтобы те смогли повторить шедевр;

Во время ВОВ храм спрятали от бомбежек, и он продолжал быть пристанищем для верующих;

После войны Сталину предложили убрать комплекс строений с Красной площади, но он наотрез отказался.