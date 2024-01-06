Поезд Деда Мороза прибыл в Санкт-Петербург

Его встретили на станции Новый Петергоф, где состав пробудет до вечера 7 января.

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Местные СМИ отмечают, что на каждый день запланировано по три выхода Деда Мороза к публике: по прибытии на вокзал, днём и перед отъездом.

В новогоднем составе 20 вагонов, в том числе для проведения игр и квестов, ресторан с блюдами северных народов, а также вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, Костромы и Карелии.