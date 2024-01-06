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Поезд Деда Мороза прибыл в Санкт-Петербург

Его встретили на станции Новый Петергоф, где состав пробудет до вечера 7 января.

Поезд Деда Мороза прибыл в Санкт-Петербург
© Govoritmoskva.ru

Местные СМИ отмечают, что на каждый день запланировано по три выхода Деда Мороза к публике: по прибытии на вокзал, днём и перед отъездом.

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