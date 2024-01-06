Туристы бросают авто возле Шереметьево, чтобы не опоздать на рейс

Туристы жалуются на переполненные паркинги в аэропорту Шереметьево. Все места заняли люди, улетевшие из Москвы на новогодние каникулы. Те, кто хочет оставить свое авто перед вылетом в эти дни, сталкиваются с трудностями.

«Не едьте в Шереметьево на своей машине – только на такси. Паркинг забит полностью. Сам из-за этого попал: на въезде указано 180 свободных мест, а поставить авто на самом деле некуда. Пришлось приткнуться в широком проезде, иначе не улетел бы», – сообщил о проблеме в редакцию TourDom.ru один из туристов.

В аэропорту подтверждают, что у туристов возникают трудности. Паркинги переполнились не только из-за новогоднего ажиотажа, но и из-за морозов. Часть туристов, вернувшихся в столицу, не смогли отогреть свой транспорт, даже несмотря на помощь местных служб. Пришлось оставить машины здесь до потепления. До решения проблемы пассажирам рекомендуют пользоваться открытыми парковками Р13, Р17 и Р18, расположенными в пешей доступности от терминалов В и С. Их совокупная емкость превышает 1000 машино-мест. До воздушной гавани оттуда можно дойти пешком за 5–10 минут.