Зима в России это прекрасное время для путешествий и знакомства с красотами российских городов.

Особенно интересно посетить старинные русские города, где можно окунуться в историю и архитектуру прошлых веков.

Одним из таких городов является Великий Новгород. Зимой он выглядит как сказочный город с белоснежными крепостными стенами, узкими улочками и деревянными домами в снегу. Кремль Новгорода, построенный ещё в 11 веке, производит особенно сильное впечатление.

Кроме архитектурных достопримечательностей, в Новгороде и окрестностях можно покататься на санях, сходить в баню или просто насладиться тишиной и свежим воздухом заснеженного леса.