Что посмотреть в Башкирии

Республика Башкортостан прекрасна для посещения в любое время года. Летом там можно купаться в невероятной красоты и чистоты озерах, а зимой кататься на лыжах и сноубордах, ведь в Башкирии огромное количество горнолыжных курортов.

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Однако за чем бы вы не приехали в республику, обязательно уделите время местным достопримечательностям. В этом материале "Рамблер" рассказывает, что стоит посмотреть в Башкирии.

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Заповедник «Шульган Таш»

В этом природном биосферном заповеднике много удивительных явлений, однако одним из самых привлекательных для туристов является Капова пещера. Это место было создано самой природой – карстовая пещера образовалась в скалистом массиве благодаря течению реки Подземный Шульган.

В пещеру водят экскурсии, она является историческим и геологическим памятником, ведь на ее стенах до сих пор можно рассмотреть наскальные рисунки времен палеолита.

Ближайший населенный пункт – деревня Иргизлы.

Мурадымовское ущелье

А этот природный парк раскинулся вдоль реки Большой Ик, которая тоже за многие сотни и тысячи лет образовала своим течением целый каньон. Теперь же в это место стремятся путешественники из самых разных уголков, чтобы насладиться пейзажами и невероятными пещерами, которых в ущелье более 40.

Во многих из них до сих пор работают ученые, археологи и палеонтологи, однако вход в парк свободный для любого желающего.

Обязательно погуляйте в пещерах, там можно заметить наскальную живопись, а в Голубом Гроте ученые и вовсе нашли древнюю стоянку эпохи мезолита.

Ущелье находится в 300 км от Уфы.

Мечеть Ляля Тюльпан, Уфа

Если у вас нет времени или возможности добраться до отдаленных уголков республики, в самой Уфе вы тоже найдете немало достопримечательностей. Одной из таких является комплекс Мечети Ляля-Тюльпан и медресе при ней. Туристы обожают делать снимки с этой постройкой, ведь минареты мечети действительно внешне напоминают тюльпаны и выполнено в ярко-красном цвете.