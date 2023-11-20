Что посмотреть в Башкирии
Республика Башкортостан прекрасна для посещения в любое время года. Летом там можно купаться в невероятной красоты и чистоты озерах, а зимой кататься на лыжах и сноубордах, ведь в Башкирии огромное количество горнолыжных курортов.
Однако за чем бы вы не приехали в республику, обязательно уделите время местным достопримечательностям. В этом материале "Рамблер" рассказывает, что стоит посмотреть в Башкирии.
Заповедник «Шульган Таш»
В этом природном биосферном заповеднике много удивительных явлений, однако одним из самых привлекательных для туристов является Капова пещера. Это место было создано самой природой – карстовая пещера образовалась в скалистом массиве благодаря течению реки Подземный Шульган.
В пещеру водят экскурсии, она является историческим и геологическим памятником, ведь на ее стенах до сих пор можно рассмотреть наскальные рисунки времен палеолита.
Ближайший населенный пункт – деревня Иргизлы.
Мурадымовское ущелье
А этот природный парк раскинулся вдоль реки Большой Ик, которая тоже за многие сотни и тысячи лет образовала своим течением целый каньон. Теперь же в это место стремятся путешественники из самых разных уголков, чтобы насладиться пейзажами и невероятными пещерами, которых в ущелье более 40.
Во многих из них до сих пор работают ученые, археологи и палеонтологи, однако вход в парк свободный для любого желающего.
Обязательно погуляйте в пещерах, там можно заметить наскальную живопись, а в Голубом Гроте ученые и вовсе нашли древнюю стоянку эпохи мезолита.
Ущелье находится в 300 км от Уфы.
Мечеть Ляля Тюльпан, Уфа
Если у вас нет времени или возможности добраться до отдаленных уголков республики, в самой Уфе вы тоже найдете немало достопримечательностей. Одной из таких является комплекс Мечети Ляля-Тюльпан и медресе при ней. Туристы обожают делать снимки с этой постройкой, ведь минареты мечети действительно внешне напоминают тюльпаны и выполнено в ярко-красном цвете.
Внутренняя отделка также поражает воображение – стены выполнены из мрамора и змеевика. В мечети есть как молитвенные залы, так и учебные классы для посещающих медресе.