Уфа – столица Республики Башкортостан. Это красивый город с богатой историей и множеством достопримечательностей.

Одним из главных символов Уфы является памятник Салавату Юлаеву на площади его имени. Этот башкирский народный герой был одним из предводителей восстания под руководством Емельяна Пугачева. С этой точки открывается невероятный вид на реку Белая.

Помимо старинных зданий и архитектурных памятников в городе также есть современное пространство "Арт-квадрат". В нем проходят выставки и концерты. Также на территории есть различные магазины и кафе.

В городе есть необычный ботанический сад – уфимский лимонарий. В нем растут и плодоносят 1300 цитрусовых деревьев.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Chirikina.