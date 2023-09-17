Автобусные путешествия между городами — самый дешевый вид транспорта, но вместе с тем они вызывают серьезный дискомфорт. Кроме того, добираться до пункта назначения на автобусе может быть гораздо дольше, чем поездом или самолетом.

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Несмотря на минусы автобусных туров, путешественники часто используют их для того, чтобы передвигаться внутри страны. О том, что нужно знать тем, кто впервые путешествует на автобусе, — в материале “Рамблера”.

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Багаж и ручная кладь ограничены

В автобусах, как и в других видах общественного транспорта, размеры багажа ограничены и отличаются в зависимости от компании-перевозчика. Как правило, его вес не должен превышать 20 килограммов, а размеры трех измерений в сумме — не более 120 сантиметров. Багаж помещают в соответствующее отделение, поэтому он едет отдельно от туриста. Ручная кладь тоже ограничена 10 килограммами, поэтому заранее будьте готовы к тому, что у вас попросят взвесить вещи.

Кроме того, багаж не всегда включен в стоимость билета. Заранее проверьте, оплачен ли он. Если нет, то багажное место можно докупить.

Что нельзя провозить

В междугородних автобусах запрещено провозить еду и напитки, так как они могут испачкать салон. Также запрещены зловонные и токсичные вещи, холодное оружие. Также запрещены вещи, которые легко возгораются и взрывоопасные вещества — с этим вас просто не пустят на автобусный вокзал.

На остановках можно выходить

По пути следования междугороднего автобуса есть длительные остановки, на которых можно выйти на улицу, дойти до автовокзала, купить горячее питание, сходить в туалет и заняться своими делами. Однако перед выходом уточните время отбытия автобуса, а также запомните его номер и место, где он стоит. На крупных автовокзалах пассажиры могут потеряться, а следующим рейсом поехать не получится.

В автобусах бывают туалеты