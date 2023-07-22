5 советов для тех, кто отправляется в путешествие на машине

Путешествовать можно не только на самолете, поезде или теплоходе, но также и на машине. Дорожная поездка — отличная возможность делать остановки в красивых местах и наслаждаться природой. Однако путешествие может превратиться в кошмар, если не продумать его заранее.

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Подробнее о том, что поможет сделать путешествие на машине комфортным, — в материале "Рамблера".

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Заранее составьте маршрут

Лучше заранее рассчитайте, сколько километров вам предстоит пробыть в пути. Узнайте, где находятся хорошие заправки, выберите места отдыха и длительных остановок. Забронируйте номер в гостинице за несколько дней до своего путешествия, почитайте отзывы, чтобы понять, точно ли вам подходят все условия. Можете заранее выяснить, какие дорогие — проблемные, где проходит ремонт, а где — путь полностью свободен.

Скачайте карты для навигатора, чтобы в случае потери мобильной связи можно было продолжать поездку.

Позаботьтесь о топливе

Важно рассчитать, сколько вы примерно израсходуете топлива между точками остановок. Во время поездки стоит заправить полный бак и не тянуть до последнего. А еще лучше — всегда иметь при себе запасную канистру с топливом. Когда вы съедете с магистрали и окажитесь в далекой сельской или горной местности, то вряд ли встретите по пути заправки. А выяснить, где поблизости заправиться, может быть просто невозможно из-за отсутствующей связи.

Имейте при себе аптечку

Обязательно возьмите с собой лекарства, которые могут пригодиться в пути. Жаропонижающее, обезболивающее, противодиарейные. Аптечку стоит хранить поближе к себе, например в бардачке. Главное — закрепите ее так, чтобы ничего не рассыпалось в дороге.

Форс-мажоры

В длительных путешествиях на автомобиле невероятно важно хранить при себе запасное колесо, домкрат, тормозную жидкость и огнетушитель. Сложно предугадать, с какими непредвиденными обстоятельствами можно столкнуться в пути.

Необходимые вещи