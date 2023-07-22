5 советов для тех, кто отправляется в путешествие на машине
Путешествовать можно не только на самолете, поезде или теплоходе, но также и на машине. Дорожная поездка — отличная возможность делать остановки в красивых местах и наслаждаться природой. Однако путешествие может превратиться в кошмар, если не продумать его заранее.
Подробнее о том, что поможет сделать путешествие на машине комфортным, — в материале "Рамблера".
Заранее составьте маршрут
Лучше заранее рассчитайте, сколько километров вам предстоит пробыть в пути. Узнайте, где находятся хорошие заправки, выберите места отдыха и длительных остановок. Забронируйте номер в гостинице за несколько дней до своего путешествия, почитайте отзывы, чтобы понять, точно ли вам подходят все условия. Можете заранее выяснить, какие дорогие — проблемные, где проходит ремонт, а где — путь полностью свободен.
Скачайте карты для навигатора, чтобы в случае потери мобильной связи можно было продолжать поездку.
Позаботьтесь о топливе
Важно рассчитать, сколько вы примерно израсходуете топлива между точками остановок. Во время поездки стоит заправить полный бак и не тянуть до последнего. А еще лучше — всегда иметь при себе запасную канистру с топливом. Когда вы съедете с магистрали и окажитесь в далекой сельской или горной местности, то вряд ли встретите по пути заправки. А выяснить, где поблизости заправиться, может быть просто невозможно из-за отсутствующей связи.
Имейте при себе аптечку
Обязательно возьмите с собой лекарства, которые могут пригодиться в пути. Жаропонижающее, обезболивающее, противодиарейные. Аптечку стоит хранить поближе к себе, например в бардачке. Главное — закрепите ее так, чтобы ничего не рассыпалось в дороге.
Форс-мажоры
В длительных путешествиях на автомобиле невероятно важно хранить при себе запасное колесо, домкрат, тормозную жидкость и огнетушитель. Сложно предугадать, с какими непредвиденными обстоятельствами можно столкнуться в пути.
Необходимые вещи
Обязательно прихватите в салон автомобиля необходимые вещи, которые могут понадобиться как в пути, так и во время остановок. Это могут быть спички, фонарик и батарейки, термос, сумка-холодильник, питьевая вода и еда, спрей от насекомых, туалетная бумага и влажные салфетки. Все зависит от ваших собственных нужд.