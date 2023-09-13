Казань – город контрастов, где Восток встречается с Западом. В этом многоликом городе много достопримечательностей.

Казанский Кремль, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является обязательным местом для посещения у всех туристов.

Любители современной архитектуры оценят мечеть Кул-Шариф и Дворец земледельцев – футуристические здания, воплощающие дух новой Казани.

Помимо архитектуры, Казань славится большим количеством интересных музеев. Обязательно стоит посетить Храм всех религий. В этом культурном центре 16 выставочных залов, в которых представлены мировые религии.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Chirikina.