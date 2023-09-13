Какие места стоит посетить в Казани: видео
Казань – город контрастов, где Восток встречается с Западом. В этом многоликом городе много достопримечательностей.
Казанский Кремль, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является обязательным местом для посещения у всех туристов.
Любители современной архитектуры оценят мечеть Кул-Шариф и Дворец земледельцев – футуристические здания, воплощающие дух новой Казани.
Помимо архитектуры, Казань славится большим количеством интересных музеев. Обязательно стоит посетить Храм всех религий. В этом культурном центре 16 выставочных залов, в которых представлены мировые религии.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Chirikina.
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