В каких местах России можно сделать самые впечатляющие кадры

Фотографии из путешествий дарят в будущем одни из самых приятных воспоминаний. Однако здесь мы поговорим не о кадрах на фоне кустов с яркими цветами на территории отеля, а о тех снимках, которые будут захватывать своей красотой.

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В России немало мест, которые достойны вашего внимания. В этом материале "Рамблер" расскажет о самых фотогеничных из них.

Северная Осетия, качели над пропастью

Откровенно говоря, вся Северная Осетия поражает своими пейзажами, но есть такое место, где просто необходимо побывать, если вы любитель острых и ярких ощущений. Вы не сможете проехать мимо, если будете следовать по пути из Верхнего Фиагдона в Даргавс. Местные жители самостоятельно установили захватывающий дух аттракцион, который находится на высоте 1500 метров. Покататься на нем можно бесплатно, но в выходные дни есть риск попасть в большую очередь, так как качели давно стали местной достопримечательностью.

Бурятия, Пик Любви

Пиком Любви называют одну из вершин Тункинских Гольцов, ее высота достигает 2124 метров. Неподготовленному человекку будет непросто пробраться к вершине, однако если это сделать удастся, в награду будет ждать потрясающий вид на хребты гор и Тункинскую долину. Поверьте, эти виды заставляют задержать дыхание!

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Подниматься придется по холмам и сыпучим скалам, а чем выше, тем холоднее. Потому стоит заранее позаботиться о подходящей обуви и теплой одежде.

Хакасия, тропа предков

В Ширинском районе Хакасии по склону горного хребта Тогыз-Аз растянулась так называемая тропа предков. Прогулка по этим местам окажется просто волшебной – невероятные виды, многочисленные гроты и пещеры, лабиринты, выложенные из камней и наделенные, как поговаривают, особой силой и, если встать в центр, способны исполнять желания и наполнять человека энергией.

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