Топ-4 горнолыжных курорта в России, которые нужно посетить

Вот-вот наступит зима, а это значит, что хочется проводить на улице как можно меньше времени. Однако забывать об активности все же не стоит. Горнолыжные курорты по всей стране точно смогут скрасить холодные зимние дни и подарить массу эмоций.

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“Рамблер” рассказывает о самых интересных горнолыжных курортах, которые стоит посетить этой зимой.

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“Роза Хутор”

“Роза Хутор” – крупнейший и один из самых популярных курортов Красной поляны. Главное преимущество этого курорта – расположение. Все спуски расположены на разной высоте, поэтому каждый отдыхающий может подобрать себе склон исходя из своих возможностей и желания. На “Розу Хутор” стоит приезжать с конца ноября до апреля, именно в эти месяцы длится сезон.

На территории расположено 35 трасс, включая маршруты для новичков и для более продвинутых спортсменов. Отказывать в удовольствии покататься вечером тоже не придется, вдоль всех дорожек установлено освещение.

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“Домбай”

Еще одно место, в котором можно покататься с удовольствием. Курорт основали в послевоенное время, считается, что “Домбай” – один из самых старых горнолыжных курортов в России. Сезон, как правило, длится с конца декабря по апрель. Горнолыжный курорт расположен рядом с Тебердинским заповедником, поэтому во время катания открываются живописные виды природы.

На территории курорта расположено 19 маршрутов разной степени сложности. Одну из самых опасных трасс очень полюбили экстремалы, ее высота составляет 3168 метров.

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“Архыз”

Недалеко от “Домбая” расположится более молодой курорт, который называется “Архыз”. Он немного меньше, чем сосед, однако все равно пользуется популярностью у отдыхающих. Туристы могут прокатиться на 14 горках, однако некоторые маршруты могут быть довольно опасны для неподготовленного лыжника. Подъемников установлено всего четыре, поэтому в разгар сезона иногда приходится стоять в очереди.

“Шерегез”

“Шерегез” открылся давно, в 1981 году, однако известность стал приобретать только после 2000 года, так как именно в это время началось активное благоустраивание курорта. На территории “Шерегеза” расположилось 15 трасс. Также курорт предлагает гостям попробовать внетрассовое катание, которое особенно ценят туристы.

Главное преимущество базы отдыха – невысокая стоимость проживания в сравнении с другими курортами. Сезон длится с ноября по май.