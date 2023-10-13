Экотропы России, которые обязательно стоит посетить

Экотропы набирают все большую популярность среди тех, кто предпочитает активный отдых на природе.

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“Рамблер” рассказывает о заслуживающих внимания “тропинках”, которые никого не оставят равнодушным.

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Подводная экотропа, Алтай

Первая в России подводная туристическая экотропа начинается в селе Яйлю и ведет в Телецкое озеро – крупнейшее на Горном Алтае и славящееся своей красотой. На маршруте можно увидеть затонувшую дамбу и плавучую метеостанцию, местных водных обиталей: хариуса, сигу и щуку. Маршрут займет не менее трех часов. Есть варианты прохождения тропы для новичков, совершающих первые погружения, и для опытных дайверов. Инструкторы готовы предложить дневные и ночные подводные прогулки, летние и зимние. Как и на сухопутных экотропах, на маршруте установлены указатели и информационные стенды. «Парящие» в воде дайверы не задевают природные объекты, поэтому не наносят никакого вреда природе. Алтайский заповедник – единственный в России, где активно развивают дайвинг как направление экотуризма.

«К водопаду Галдоридон», Северная Осетия

Тропа с фантастическими пейзажами проходит по четырехкилометровой извилистой горной дороге. Маршрут поможет погрузиться в культуру Северной Осетии: вас ждут не только захватывающие панорамы, но и достопримечательности, которые знакомят с местными традициями и бытом. Например, кошара — место, где жители держали скот, или часть древней дороги, по которой раньше перегоняли животных. Попадаются по пути и интересные арт-объекты. Среди них «Зарождение жизни» — большое яйцо из спилов дерева с изображениями доисторических животных. Финальная точка маршрута — 30-метровый водопад Галдоридон. Наиболее полноводен он весной, когда начинает таять ледник Галдор, откуда и начинается каскад. Маршрут открывается в мае, а закрывается в ноябре.

Экологическая «Тропа мудрой черепахи», Дагестан

Попасть в заповедник, по праву считающийся самым интересным в России местом для орнитологов, можно, преодолев 18-километровый путь от Махачкалы до северного склона горного хребта Нарат-Тюбе. Там, на побережье реки Шура-Озень, начинается экологическая туристическая тропа, проходящая через Сарыкумские барханы, самые высокие на всем Евразийском материке. Для посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями, в заповеднике созданы самые благоприятные условия. Гостям есть где с комфортом переночевать, они могут посетить музей, смотровую площадку и понаблюдать за уникальной фауной, характерной для природы этих мест. Заповедник, по которому пролегает «Тропа мудрой черепахи», признан территорией международного значения благодаря редчайшим видам птиц, гнездящихся в нем.

Маршрут по Долине гейзеров, Камчатка