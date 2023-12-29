Казань – прекрасное место для посещения в новогодние праздники. Этот город сочетает в себе культуры Востока и Запада, поэтому атмосфера здесь очень колоритная.

В преддверии праздников Казань преображается - на центральных улицах и площадях появляются яркие новогодние ёлки, витрины магазинов украшаются гирляндами, всюду звучит праздничная музыка. Особенно красив главный собор казанского кремля, который зажигает разноцветную иллюминацию.

Обязательно стоит погулять по старинной части города, полюбоваться архитектурой мечетей и церквей.