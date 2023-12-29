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Какой российский город стоит посетить на новогодних праздниках: видео

Казань – прекрасное место для посещения в новогодние праздники. Этот город сочетает в себе культуры Востока и Запада, поэтому атмосфера здесь очень колоритная.

В преддверии праздников Казань преображается - на центральных улицах и площадях появляются яркие новогодние ёлки, витрины магазинов украшаются гирляндами, всюду звучит праздничная музыка. Особенно красив главный собор казанского кремля, который зажигает разноцветную иллюминацию.

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Обязательно стоит погулять по старинной части города, полюбоваться архитектурой мечетей и церквей.

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