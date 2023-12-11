Где искать в России северное сияние

Северное сияние – одно из главных природных чудес, которое мечтают увидеть миллионы людей по всему миру. Чаще всего за ним охотятся зимой, хотя в некоторых регионах северное сияние можно увидеть и летом.

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В России увидеть северное сияние можно в разных локациях. Подробнее о том, где лучше всего искать его и в какое время это следует делать, читайте в материале "Рамблера".

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Архангельская область

В 25 километрах от Архангельска находится деревня Малые Карелы. Этот населенный пункт считается лучшей точкой области для наблюдения за северным сиянием. Сюда можно добраться как на машине, так и на автобусе, который курсирует из города.

Если же вы в Архангельске проездом, то можно попытать счастье и попробовать застать северное сияние в самом городе. Лучше всего для этого подходит набережная Северной Двины.

Северное сияние в Архангельской области можно запечатлеть с конца сентября до конца марта.

Мурманская область

Увидеть северное сияние в самом Мурманске может быть довольно сложно – помешают огни города и загазованный воздух. Поэтому, если вы намерены поймать чудо природы, отправляйтесь за пределы города. Доступнее всего – поселок Териберка, который расположился всего лишь в 130 километрах от Мурманска.

Северное сияние в Териберке возникает регулярно и, что важно, увидеть его можно практически из любой точки поселка. Но опытные охотники за Северным сиянием рекомендуют отправляться на берег Баранцева моря – отсюда открываются самые невероятные виды.

Северное сияние в Мурманской области можно запечатлеть с сентября по март.

Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Салехард – единственный в мире город, который расположен прямо в Северном полярном круге. Даже в самом городе вы сможете увидеть яркое северное сияние, но если захочется чего-то интереснее, отправляйтесь на специальную экскурсию.

В частности, местные гиды показывают северное сияние в стойбище оленеводов в тундре. Здесь можно не только полюбоваться природным явлением, но также отведать традиционные блюда народов севера и даже посетить чум.