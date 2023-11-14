Россияне стали в семь раз чаще летать на один популярный курорт

Этой осенью и зимой россияне в семь раз чаще покупают туры на Кубу, чем в прошлом году. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на информацию туроператоров.

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В целом эксперты отмечают значительный спрос на отдых в экзотических стран. Так, например, особую популярность, помимо Кубы, приобрели Таиланд и Венесуэла: в текущем году российские туристы отправляются туда в 3,5 чаще.

По словам операторов, возросший спрос объясняется доступностью авиаперевозки и другими немаловажными факторами. Летом возобновились прямые рейсы в Варадеро из нескольких российских городов, а Таиланд увеличили срок безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней.