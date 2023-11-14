Как попасть в бизнес-зал аэропорта бесплатно

Путешествия могут быть утомительными, но восстановить силы перед полетом можно, оказавшись в комфортабельном бизнес-зале аэропорта. "Рамблер" даст несколько лайфхаков, как попасть в бизнес-зал аэропорта абсолютно бесплатно.

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Привилегии кредитных карт

Многие премиальные кредитные карты предоставляют своим владельцам доступ к бизнес-залам. Перед путешествием стоит уточнить, предоставляет ли ваша карта такие привилегии.

Статус

Некоторые авиакомпании и альянсы позволяют пользоваться бизнес-залом пассажирам с высоким статусом. Спросите сотрудников аэропорта, не могли бы они сделать исключение для вас.

Программы лояльности

Присоединяйтесь к программам лояльности авиакомпаний. Накапливайте мили и статус, который может открыть двери в мир удобства бизнес-залов.

Путешествуйте бизнес-классом

Если у вас запланирован перелет бизнес-классом, то доступ в бизнес-зал уже включен в ваш билет. Наслаждайтесь всеми преимуществами до посадки в самолет.

Используйте приложения для путешествий

Некоторые приложения для бронирования билетов предлагают возможность приобретения временного доступа к бизнес-залу за небольшую плату или даже бесплатно при условии определенных акций.

Промоакции и скидки

В некоторых случаях, аэропорты или бизнес-залы проводят промоакции, предоставляя бесплатный доступ. Следите за новостями и возможными акциями.

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