Как попасть в бизнес-зал аэропорта бесплатно
Путешествия могут быть утомительными, но восстановить силы перед полетом можно, оказавшись в комфортабельном бизнес-зале аэропорта. "Рамблер" даст несколько лайфхаков, как попасть в бизнес-зал аэропорта абсолютно бесплатно.
Привилегии кредитных карт
Многие премиальные кредитные карты предоставляют своим владельцам доступ к бизнес-залам. Перед путешествием стоит уточнить, предоставляет ли ваша карта такие привилегии.
Статус
Некоторые авиакомпании и альянсы позволяют пользоваться бизнес-залом пассажирам с высоким статусом. Спросите сотрудников аэропорта, не могли бы они сделать исключение для вас.
Программы лояльности
Присоединяйтесь к программам лояльности авиакомпаний. Накапливайте мили и статус, который может открыть двери в мир удобства бизнес-залов.
Путешествуйте бизнес-классом
Если у вас запланирован перелет бизнес-классом, то доступ в бизнес-зал уже включен в ваш билет. Наслаждайтесь всеми преимуществами до посадки в самолет.
Используйте приложения для путешествий
Некоторые приложения для бронирования билетов предлагают возможность приобретения временного доступа к бизнес-залу за небольшую плату или даже бесплатно при условии определенных акций.
Промоакции и скидки
В некоторых случаях, аэропорты или бизнес-залы проводят промоакции, предоставляя бесплатный доступ. Следите за новостями и возможными акциями.
Деловые клубы
Некоторые бизнес-центры и клубы предоставляют доступ в свои бизнес-залы. Имея деловую карту или членство в бизнес-клубе, вы можете воспользоваться этим привилегированным доступом.