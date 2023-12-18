Стало известно, туристы из какой страны чаще всего приезжают в Россию

В текущем году первое место среди стран по числу въездных туристов в Россию занял Китай. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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По его словам, большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы.

"Более 50% всего въездного турпотока в Россию осуществляется по электронным визам".

Что касается итогового показателя взаимного туристического потока в 2023 году, то он должен достигнуть более 1 миллиона поездок. А к 2030 году он вырастет в пять раз, следует из прогнозов Минэкономразвития России.