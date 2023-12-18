Путешественники выбрали лучший аэропорт мира
Журнал Global Traveler назвал лучший аэропорт мира в рамках конкурса Global Traveler Tested Reader’s Survey Awards 2023.
Аэропорт iGA Istanbul Airport занял первое место в пяти номинациях: "Лучший аэропорт мира", "Лучший аэропорт Европы", "Лучший аэропорт для шоппинга", "Лучшая зона duty-free", "Лучшая ресторанная зона".
Ежегодно читатели Global Traveler выбирают лучшие объекты туристической инфраструктуры в мире. По словам издания, средний читатель журнала совершает 18 внутренних рейсов за год, 96% туристов регулярно выезжают за границу, а более 80% не менее 80 дней в году проводят в отелях 4* и 5*.
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