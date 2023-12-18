Путешественники выбрали лучший аэропорт мира

Ежегодно читатели Global Traveler выбирают лучшие объекты туристической инфраструктуры в мире. По словам издания, средний читатель журнала совершает 18 внутренних рейсов за год, 96% туристов регулярно выезжают за границу, а более 80% не менее 80 дней в году проводят в отелях 4* и 5*.