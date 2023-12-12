Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Россию

Зимой текущего года основную часть туристического потока в Россию составляют путешественники из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает RTN с ссылкой на результаты исследования сервиса Ostrovok.ru.

На них приходится 38% от общего числа бронирований – в прошлом году показатель составлял 23%. Речь идет о жителях ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана.

"Гости из ОАЭ лидируют по турпотоку в Россию этой зимой. Этому способствует налаженное авиасообщение между странами, положительный имидж, также среди прилетающих пассажиров очень много бизнес-туристов", – приводятся слова главы комитета Российского союза туриндустрии по международной деятельности Сергея Войтовича.

Наиболее востребованными городами у иностранцев по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. Тройку лидеров замыкает Мурманск – в прошлом году бронза досталась Казани. В топ-10 в этом сезоне также вошли Калининград, Иркутск, Новосибирск, поселок Териберка, Сочи и Якутск.