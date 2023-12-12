В АТОР оценили подорожание путешествий в 2024 году

В следующем году в зависимости от направления стоимость путешествий возрастет от 5% до 30%. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Объяснением данной тенденции служит общемировая инфляция и слабо прогнозируемый курс рубля.

Вместе с тем отмечается, в случае расширения авиасообщения и сохранения конкуренции между перевозчиками рост цен на размещение в гостиницах может быть нивелирован более дешевой перевозкой.

Что касается турпотока в конкретные страны, то ситуация не сильно изменится. Турция по-прежнему будет лидировать в летние месяцы, а ОАЭ и Египет – в зимние. Куба, Вьетнам и Шри-Ланка, вероятнее всего, усилят свои позиции и будут более востребованы у туристов.