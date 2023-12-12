Эксперты озвучили стоимость отдыха в Венесуэле

Курорты Латинской Америки постепенно набирают популярность среди россиян, и Венесуэла не исключение. Сколько будет стоить отдых в этой стране, эксперты отрасли рассказали "РИА Новости".

В середине текущего месяца за 11 ночей в четырехзвездочном отеле вдвоем можно отдохнуть за 242000 рублей (это минимальная планка). За отдых в новогодние каникулы потребуется заплатить значительно больше – от 390000 рублей.

Чаще всего россияне останавливаются именно в "четверках", при этом 87% из них предпочитают концепцию "все включено". Средняя продолжительность отдыха составляет 11 дней.

За год средний чек поездки вырос на 23% – до 267000 рублей, отмечают в "Слетать.ру".