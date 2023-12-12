Цены на новогодний отдых на одном популярном курорте упали более, чем на 30%
Стоимость туров на новогодние праздники в Турции снизились почти на треть. Об этом сообщают "Аргументы и Факты" с ссылкой на данные сервисов бронирования путешествий.
Турция на протяжении нескольких лет остается одним из самых популярных направлений у россиян вне зависимости от сезона, составляя конкуренцию Таиланду. Чаще всего россияне отправляются в Стамбул, Анталью, Кайсери, Измир и Трабзон.
Что касается спада цены на туры, то это ежегодная предновогодняя тенденция. При этом важно учитывать, что выгодно отдохнуть можно в том случае, если дата возвращения из отпуска приходится еще на 2023 год, отмечают эксперты.
"Цены на сам Новый год и праздники будут держаться, после 10 января они понизятся, и будут зависеть от спроса", – обратила внимание турагент Наталья Лазарева.
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