Стоимость туров на новогодние праздники в Турции снизились почти на треть. Об этом сообщают "Аргументы и Факты" с ссылкой на данные сервисов бронирования путешествий.

Турция на протяжении нескольких лет остается одним из самых популярных направлений у россиян вне зависимости от сезона, составляя конкуренцию Таиланду. Чаще всего россияне отправляются в Стамбул, Анталью, Кайсери, Измир и Трабзон.

Что касается спада цены на туры, то это ежегодная предновогодняя тенденция. При этом важно учитывать, что выгодно отдохнуть можно в том случае, если дата возвращения из отпуска приходится еще на 2023 год, отмечают эксперты.

"Цены на сам Новый год и праздники будут держаться, после 10 января они понизятся, и будут зависеть от спроса", – обратила внимание турагент Наталья Лазарева.