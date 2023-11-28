Пилот рассказал, почему летать зимой опасно

Зимой летать на самолетах опасно из-за того, что осложняется подготовка, сообщил NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник.

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Снегопад и обледенение сильно мешают при зимних полетах, а специальной техники для устранения этих проблем в аэропортах часто не хватает, говорит пилот.

"Когда снег падает на самолет, он покрывает управляющую поверхность, которую необходимо обработать противообледенительной жидкостью. Таким образом, большую сложность представляет подготовка, а не управление самолетом в плохую погоду", — рассказывает Сытник.

Именно поэтому, утверждает пилот, рейсы часто задерживают зимой. Кабина самолета покрывается льдом, видимость снижается, а некоторые части воздушного суда могут обледенеть, из-за чего самолет может просто сорваться.

Сытник отмечает, что во время снегопада надо обязательно подготовить взлетную полосу, потому что она становится скользкой из-за снега и теряется коэффициент сцепления.