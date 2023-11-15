Стало известно, какие поверхности в гостиничных номерах самые грязные

Обнаружены ужасающие очаги заражения в отелях, и, возможно, они находятся не там, где вы думаете, сообщает The Mirror.

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Мягкая мебель — место, которое следует избегать, если во время путешествия вы хотите держаться подальше от кроватей с микроскопическими насекомыми. Диваны и стулья в отелях представляют собой «магистрали микробов» и переносят такие бактерии как золотистый стафилококк.

Исследования показали, что плюшевая мебель может быть рассадником вредных бактерий, чему способствует тепло набивки и спины человека. Часто такие приятные и мягкие стулья и кровати обходятся без тщательной очистки между визитами гостей, а это означает, что микробы из мебели никуда не деваются.

Уборщики отелей, обсуждая свою повседневную работу в соцсетях, утверждают, что пледы и одеяла часто не входят в ежедневную уборку, а это означает, что их стирают только во время генеральной уборки, которая может проводиться примерно раз в месяц. Об этом стоит помнить в следующий раз, когда вы решите с удовольствием плюхнуться на покрывало.

Тканевые изголовья, в отличие от их металлических и деревянных аналогов, гораздо труднее чистить, поскольку для них требуется отпариватель. Постельные клопы предпочитают обитать в мягкой мебели. Они могут откладывать до 20 яиц за раз, поэтому избавиться от них довольно трудная задача, часто требующая профессионального вмешательства.

Точно так же пыль скапливается в тканях и изголовье кровати. Поэтому пребывание в таком номере крайне некомфортно для людей, страдающих аллергией.

Мягкие шторы и портьеры тоже могут стать идеальным укрытием для вредных бактерий. Тканевые покрытия, особенно те, которые соприкасаются с полом, редко подвергаются необходимой тщательной чистке.