Лайфхак: как понять, что в ваш номер в отеле заходили без спроса
В соцсетях делятся своими лайфхаками о том, как сделать путешествие и пребывание в отеле или гостевом доме безопасным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Один из советов, чтобы избежать воровства ночью, пока вы спите, заключается в том, чтоб поставить у двери чемодан или другой громоздкий предмет. Так, когда кто-то попытается войти в ваш номер, вы проснетесь от шума.
Есть также способы узнать, входил ли кто-то в комнату, пока вас не было. Например, опытные туристы советуют:
"Прикрепите тонкий, едва заметный волос или кусок нити перед вашей дверью, чтобы он пересекал щель между дверью и стеной. Нить порвется или упадет, если кто-то откроет дверь в ваше отсутствие".
Другой вариант — использовать лист бумаги:
"Из вашей комнаты сложите небольшой лист бумаги и просуньте его в дверную раму. Проверьте снаружи, чтобы вы могли увидеть маленький кусочек, высовывающийся с другой стороны двери - сфотографируйте, как именно он выглядит.
Когда кто-то открывает дверь, лист бумаги выпадает из петли на пол. Поэтому вы сразу все поймете. "
Пользователи соцсетей поделились и другими советами, как оставаться в безопасности во время отпуска за границей, и сказала:
"Я бы также позаботилась о том, чтобы никогда не попадать в лифт только с одним человеком. И убедитесь, что никто не следует за вами в вашу комнату. Если вы чувствуете себя небезопасно, подождите в вестибюле, пока они не уйдут.".
Многие туристы вешают на дверь табличку с просьбой не делать уборку в номере.
"Когда я начала летать, я услышала историю, когда член экипажа зашел в свой гостиничный номер и не проверил его должным образом, и кто-то спрятался в комнате.
Поэтому теперь я захожу внутрь и проверяю везде. Я бы проверила ванную комнату, под кроватью, внутри шкафов, под столом и за шторами, чтобы убедиться, что там никого нет", — рассказала своем опыте британская стюардесса.