Почему нельзя надевать лосины в самолет

Перед полетом стоит позаботиться об одежде, которую вы наденете в самолет. Она должна быть комфортной и безопасной.

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Спортивные лосины — частый выбор девушек. Кажется, что это максимально удобная одежда для перелета, но надевать их все-таки не рекомендуется. Почему и какие еще есть запреты, рассказываем в материале "Рамблера".

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Самолет — это прежде всего вид транспорта, тесный и не самый чистый. Поэтому при выборе одежды надо ориентироваться на комфорт, отдавая предпочтение "дышащей" и свободной одежде.

Обтягивающие вещи, в том числе лосины, стесняют движение и давят на живот. Так как давление на высоте увеличивается, повышается вероятность вздутия живота. Поэтому лучше надеть штаны с нетугой резинкой на поясе.

Кроме того, обтягивающая одежда может спровоцировать замедление кровообращения и даже образование тромбов. Чаще всего тромбы образуются в области бедер, таза, ног и рук. И хотя тромбоз глубоких вен можно предотвратить, это состояние опасно и чревато летальным исходом.

Если вы все-таки надеваете облегающие вещи, старайтесь пить много воды и чаще прогуливаться по самолету, когда это возможно.

Что еще не стоит надевать в полет?

Высокие каблуки. Это не только неудобно, но и небезопасно. В аварийной ситуации такая обувь помешает быстро эвакуироваться и может привести к травме пассажира.

Джинсы, бюстгалтеры с косточками, комбинезоны. Они также стесняют движение и давят на тело.

Майки и шорты. Вы можете замерзнуть, так как в самолетах поддерживается прохладная температура. А еще стоит выбирать кофты с длинными руками и штаны из гигиенических соображений: чтобы не контактировать с грязными поверхностями.