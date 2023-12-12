Популярность некоторых туристических направлений среди россиян значительно выросла в этом году. Каких именно, сообщают "Известия" с ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Особой популярностью в 2023 году пользовался Архыз: гостиницы вблизи популярных горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии бронировали в 2,7 раза чаще, чем в прошлом году. В 2,5 раза, в свою очередь, увеличилось количество заказов в Горно-Алтайске и Мурманске и в 2,3 – в Шергеш.

В Улан-Удэ, Владикавказ и Ессентуки россияне стали ездить в два раза чаще. Махачкала, Пятигорск и Иркутск тоже стали более востребованными туристическими направлениями в этом году – число бронирований местных отелей увеличилось на 66,7%, 52,3% и 25,8% соответственно.

Среди заграничных направлений самый серьезный рост показал Сингапур. В Варадеро, Токио и Пхукета жители России также стали летать намного чаще.