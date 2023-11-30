Исследование: россияне предпочитают останавливаться в четырехзвездочных отелях

В период скидок на путешествия в ноябре россияне больше всего бронировали отели в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Исследование: россияне предпочитают четырехзвездочные отели
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Самыми популярными способами размещения стали четырехзвездочные отели в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Иркутске, а в других городах туристы чаще предпочитали апартаменты, хостелы и гостевые дома.

Среди популярных зарубежных направлений — Стамбул (11,4%), Дубай (6,9%) и Минск (4%).

Чем отличаются отели с разным количеством звезд

Российские путешественники, бронировавшие отдых в Пекине и Дубае в период скидок, чаще выбирали пятизвездочные отели. Четырехзвездочные гостиницы предпочли туристы в Паттайе, Ереване и Алмате, трехзвездочные — в Минске, Париже и на Пхукете.

С 24 по 26 ноября действовали скидки на путешествия до 43%.

"Большинство заказов, совершенных в этот период, приходится на Россию: ее доля составила 71,8%. Почти треть бронирований, или 30,3 процента, оформлено в Москве, также путешественников интересовали скидки на гостиницы в Санкт-Петербурге (там оформлено 15,9% заказов) и Сочи (8,8%)", — рассказали в сервисе.

Ранее "Рамблер" рассказывал о регионах, в которых начали активнее бронировать отели.