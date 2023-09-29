Названы регионы, в которых начали активнее бронировать отели

Эксперты сервиса "Яндекс. Путешествия" рассказали, в каких регионах заметно увеличилось число бронирований номеров в гостиницах. О результатах аналитики специалистов сообщает РИА Новости.

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Эксперты сравнили данные по заказу отелей в России осенью этого года и предыдущего. Как показали результаты, количество заявок на бронирование отелей в Ингушетии в этом году возросло на 200% – таким образом, Ингушетия встала на лидерскую позицию по росту количества заявок на бронирование жилья.

На втором месте оказалась Орловская область – количество желающих остановиться в гостиницах этого региона выросло на 100%.

Активный рост бронирований также замечен в Адыгее, Мордовии и Карачаево-Черкессии – в этих регионах статистика выросла примерно на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аналитики также отметили, что среди российских путешественников растет спрос на поездки в города, которые считались не самыми популярными среди туристов. Вероятно, это связано с возможностью открыть для себя новые места и отдохнуть от большого количества людей в местах, где пока нет массовых скоплений туристов.